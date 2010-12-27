МВД изменят ПДД на круговых перекрестках

ПДД на перекрестках с круговым движением переделают согласно европейскому опыту.

МВД предлагает внести изменения в ПДД о проезде на перекрестках с круговым движением. Об этом рассказывает ФБА “Экономика сегодня”.

Автоэксперт Владимир Виноградов отмечает, что унификация ПДД по европейскому опыту должна привести к упрощению, а значит, к большей безопасности на дорогах. Сейчас, по мнению специалиста, правила чересчур осложнены.

Представители МВД считают, что должны быть установлены “железное” правило "в круге – главный", которое облегчит автомобильные заторы. Экстренные решения будут приниматься с учетом конкретной ситуации. Также ведомство хочет уменьшить количество ненужных знаков, которые только отвлекают автомобилистов от ситуации на дороге. Еще один важный пункт - создание зоны “успокоенного движения”, с ограничением 10-20 км. в час.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения. Любой желающий может ознакомиться с ним на портале МВД в разделе программ нормативных актов. ГИБДД одобряют инициативу. К тому же, введение не повлечет за собой дополнительных трат из средств бюджета.

Напомним, что практика приоритета проезда кругового перекрестка давно испробована в Европейских странах и доказала свою состоятельность.

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