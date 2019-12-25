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МВД РФ: иностранные болельщики обязаны покинуть Россию до 12 июля
Сегодня, 10:49
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МВД РФ: иностранные болельщики обязаны покинуть Россию до 12 июля

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После этого их нахождение в стране будет незаконным.

В МВД России напомнили, что иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат Европы по футболу, обязаны покинуть страну до 12 июля, если у них нет оснований для дальнейшего пребывания. Нахождение в РФ футбольных фанатов позже указанного срока повлечет за собой предусмотренную законодательством ответственность.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию Российской Федерации не позднее 12 июля 2021 года включительно.

пресс-служба МВД РФ

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Фото: Piter.tv

Теги: болельщики, евро-2020, мвд, чемпионат мира
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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