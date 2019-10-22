Кейт Гэрруэй пошутила о форме украинских футболистов.

Британская ведущая назвала контур карты на форме сборной Украины пятном. Такое заявление журналистка сделала во время эфира программы "Доброе утро, Британия". Кейт Гэрруэй сравнила рисунок на футболке команды из Киева по футболу с грязным пятном. В передаче принимал участие посол Вадим Пристайко.

Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть...Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная. речь Кейт Гэрруэй

Напомним, что ранее руководство УЕФА попросило Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган "Героям слава!". Эта надпись нанесена на все футболки спортсменов, принимающих участие в чемпионате Европы. Перед каждым матчем Евро-2020 специалисты выполняют соблюдение данного требования.

Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро.

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