Число погибших беженцев скорректировано.

МВД Франции уточнило данные по числу погибших при крушении лодки в Ла-Манше. В интервью местным журналистам с телеканала BFMTV дипломаты объяснили, что трагедия унесла жизни 27 беженцев из Ближнего Востока и Африки. Спасательные службы смогли спасти двух иностранцев. Ранее в СМИ сообщали о гибели 31 человека, согласно сводке, представленной президентом Эмманюэлем Макроном.

МВД Франции привело обновленные данные, согласно которым число погибших у берегов Франции мигрантов в результате крушения лодки составило 27 человек, передает в среду телеканал BFMTV.

Напомним, что в районе Кале 24 ноября затонула лодка, которая перевозила по Ла-Маншу около 50 нелегальных мигрантов. Они должны были добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести беженцев. Ведутся следственные мероприятия по уголовной статье за причинение непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

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Фото и видео: YouTube / TV5MONDE Info