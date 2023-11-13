МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ

Задача выполнена "Западной" группировкой сил на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях видео ликвидации российскими разведчиками украинских боевиков. Известно, что противни располагался в лесах на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры демонстрируют съёмки лесистой местности с борта беспилотника. БПЛА вел разведку в тепловизионном режиме, поэтому операторам были хорошо видны украинские военнослужащие, спрятанные среди деревьев. На живую силу ВСУ были сброшены боеприпасы с БПЛА.

Разведчики группировки войск "Запад" уничтожают боевиков ВСУ. Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: российские войска уничтожили четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России