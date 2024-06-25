МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

В зоне СВО военные "Днепра" выполнили задачу командования.

Российский боевой экипаж танка Т-72 уничтожил пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились военнослужащие. Видеозапись из зоны проведения специальной военной операции размещена в социальных сетях главы нового региона страны Владимира Сальдо. Чиновник объяснил, что огонь велся с закрытой позиции, а танк использовал для перемещения складки местности.

При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА десантников в полуразрушенных домах на правобережье Днепра было обнаружено перемещение личного состава и пункт управления БПЛА противника. сообщение Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что по завершении работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район. Там специалисты замаскировали боевую машину и произвели перезарядку орудия.

Минобороны сообщило об уничтожении позиции ВСУ на сватовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / Владимир Сальдо