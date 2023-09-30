МО РФ сообщило об уничтожении двух западных артсистем на запорожском направлении

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские Вооруженные силы из группировки "Днепр" за минувший день специальной военной операции ликвидировали гаубицу M119 американского производства, артиллерийскую установку FH70 британского изготовления, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ на запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Дополнительно эксперт уточнил, что боевые подразделения российской при помощи огня артиллерии и авиации нанесли поражение объектам противника, размещенным вблизи населенного пункта Вербовое Запорожской области. На территории уничтожено до 30 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три единицы автомобильной техники.

МО РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России