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МО РФ сообщило об уничтожении двух западных артсистем на запорожском направлении

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские Вооруженные силы из группировки "Днепр" за минувший день специальной военной  операции ликвидировали гаубицу M119 американского производства, артиллерийскую установку FH70 британского изготовления, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ на запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.  Дополнительно эксперт уточнил, что боевые подразделения российской при помощи огня артиллерии и авиации нанесли поражение объектам противника, размещенным вблизи населенного пункта Вербовое Запорожской области. На территории уничтожено до 30 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три единицы автомобильной техники.

МО РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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