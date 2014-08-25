Игорь Конашенков рассказал о работе по Южно-Донецкому направлению СВО.

Российское министерство по обороне сообщило о пресечении атаки батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины в районе Степного, по южно-донецкому направлению. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 ноября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ВС РФ отбросили противника на исходную позицию. Армия ликвидировала за последние сутки проведения специальной операции свыше 65 иностранных наемников и солдат ВСУ.

На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также поражено две боевые машины пехоты ВСУ, пять бронированных автомобилей противника и три единицы транспорта.

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-24.

Фото и видео: Минобороны России