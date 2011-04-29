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МО РФ: российские войска уничтожили на южнодонецком направлении восемь танков Leopard

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Игорь Конашенков рассказал о контрнаступлении ВСУ за 5 июня.

Российские военнослужащие в ходе отражения новой атаки Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении за последние сутки уничтожили более 1,5 тысячи человек личного состава противника, а также 28 танков, включая восемь Leopard немецкого производства и три колесных французских танка AMX-10RC. Соответствующее заявление в рамках выступления с видеообращением сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что за понедельник ВСУ продолжили свое контрнаступление, но солдаты были остановлены. Им не удалось достичь намеченной задачи.

Напомним, что утром 4 июня украинские боевые подразделения начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В общей сложности задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Игорь Конашенков упоминал о том, что ВСУ потерпели неудачу и не добились желаемого. Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики уточнил, что на Угледарском направлении за последние двое суток ВСУ дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и были отброшены.  А заместитель украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.

Два ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, контрнаступление, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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