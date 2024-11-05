МО РФ показало кадры поражения робота-минера ВСУ в Харьковской области

Задача на СВО выполнена военнослужащими "Запада".

Распространились кадры поражения беспилотниками при "Западной" группировке Вооруженных сил России роботизированной платформы для установки мин, находящейся на службе у Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области. Известно, что целья противника была выявлена операторами дронов в рамках проведенной воздушной разведки местности.

Обнаружили роботизированную платформу ВСУ, предназначенную для установки противотанковых мин. Точным сбросом боеприпаса с беспилотного летательного аппарата устройство было выведено из строя. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России