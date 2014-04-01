МО РФ показало интервью с командирами вертолетов, сумевших спасти машины после повреждений

Ка-52 были повреждены обстрелом ВСУ.

Российские министерство по обороне оказало интервью с командирами вертолетов Ка-52, сумевших спасти боевые воздушные машины после повреждений. Известно, то пилоты работах в рамках специальной военной операции на территории Украины. Экипажи выполняли задачи по ракетным атакам объектов военной инфраструктуры соседнего с РФ государства. Вертолеты ВС РФ оказались обстреляны силами ВСУ.

На месте вынужденной посадки они своими силами сумели отремонтировать боевые машины, после чего продолжили выполнять боевые задачи. пресс-служба Минобороны РФ

После обстрела ВСУ один из российских вертолетов Ка-52 получил четыре пробоины на корпусе. Первый двигатель борта отказал спустя полторы минуты после обстрела. При заходе на посадку работу перестала тянуть и вторая силовая установка. Значительные повреждения получила топливная магистраль. Около полутонны авиационного керосина вылилось из баков еще летящего Ка-52 за пару минут.

Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам.

Фото и видео: Telegram / ТАСС