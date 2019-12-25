МО РФ: плохая подготовка наемников и новобранцев ВСУ приводит к стрельбе по своим

Игорь Конашенков сообщил о "дружественном огне" ВСУ по сослуживцам.

В министерстве по обороне России рассказали, что плохая подготовка иностранных наемников и новобранцев Вооруженных сил Украины приводит к стрельбе по своим военнослужащим. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 28 июня.

Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной "дружественного огня". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант России

Эксперт заметил, что накануне минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, которые прибыли на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Аналогичный инцидент фиксировался в 28-й механизированной бригаде ВСУ. Там иностранные солдаты открыли огонь на поражение по разведывательной группе украинского боевого соединения. жертвами трагедии стали четверо солдат ВСУ, которые погибли на месте. Еще трое военных получили ранения.

ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России