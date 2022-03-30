  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:14
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотника UJ-22 Airborne комплексом "Панцирь"

0 0

Расчеты РПК выполнили задание по ликвидации ударного дрона ВСУ.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne за счет работы ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". В военном ведомстве пояснили, что дрон под своим крылом нес авиационную бомбу, а также мины с калибром 82 миллиметра. Расчет боевой машины "Панцирь-С" своевременно обнаружил угрозу Вооруженных сил Украины. Военнослужащие в рамках проводимой специальной операции ликвидировали цель противника.

Напомним, что российские расчеты РПК "Панцирь" выполняют на Украине задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности, расположенных в нескольких километрах от населенных пунктов ради безопасности мирного населения. После обнаружения "Панцирь" сопровождает и уничтожает мишень на расстоянии до 20 километров.

Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: uj-22 airborne, беспилотник, всу, минобороны, панцирь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии