Игорь Конашенков объявил о новых лицах, сложивших оружие на Украине.

Российское министерство по обороне сообщило, что ночью в украинском городе Мариуполе сдались еще 134 украинских военнослужащих. Об этом журналистам во время регулярного утреннего брифинга от 14 апреля сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Чиновник заметил, что за последние сутки общее количество сдавшихся солдат в плен составило 1 160 человек из 36-ой бригады морской пехоты, включая 176 офицеров соседнего государства.

В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1 160. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Днем ранее эксперт сообщил о том, что силам Донецкой народной республики добровольно сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих той же бригады. В перечне оказались 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих.

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Фото и видео: Минобороны России