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МО РФ: Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации С-300 и "Бука-М1".

Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 31 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что в списке ликвидированных мишеней за последние сутки значится зенитно-ракетный комплекс противника С-300. Он был расположен по южному направлению к украинскому населенному пункту Изюм.

Среди них: четыре командных пункта, один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 38 опорных пунктов…

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Средствами противовоздушной системы российских Воздушно-космических сил за последние сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили базы горючего, снабжавшие украинские войска в Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, бук-м1, всу, игорь конашенков, изюм, минобороны, с-300
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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