МО РФ: Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта

Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 31 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что в списке ликвидированных мишеней за последние сутки значится зенитно-ракетный комплекс противника С-300. Он был расположен по южному направлению к украинскому населенному пункту Изюм.
Среди них: четыре командных пункта, один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 38 опорных пунктов…
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Средствами противовоздушной системы российских Воздушно-космических сил за последние сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.
ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили базы горючего, снабжавшие украинские войска в Донбассе.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все