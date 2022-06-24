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МО: "Бастион" уничтожил позицию С-300 в районе Одессы

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации стартовой точки ВСУ.

Российский ракетный береговой комплекс "Бастион" уничтожил стартовую позицию украинской зенитной ракетной системы С-300, расположенной в районе Одессы. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: бастион, всу, игорь конашенков, минобороны, одесса, с-300
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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