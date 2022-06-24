МО: "Бастион" уничтожил позицию С-300 в районе Одессы

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации стартовой точки ВСУ.

Российский ракетный береговой комплекс "Бастион" уничтожил стартовую позицию украинской зенитной ракетной системы С-300, расположенной в районе Одессы. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине.

Фото и видео: Минобороны России