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ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ в рамках СВО на Украине.

Воздушно-космические силы России за последние сутки высокоточными ракетными ударами уничтожили около 200 иностранных наемников и 100 местных националистов в рамках проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате ударов по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицино Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 "солдат удачи".

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, наемники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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