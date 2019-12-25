МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС

Артем Булатов рассказал о намерениях российских дипломатов по выстраиванию отношений с Евросоюзом.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с Евросоюзом. Такое заявление во время видеосеминара сделал заместитель главы департамента по общеевропейскому сотрудничеству Артем Булатов. По словам спикера, сейчас Брюссель разрушает дипломатическую архитектуру и симулирует взаимодействие с Москвой.

Фактическая симуляция тесного сотрудничества с нашей страной не может ни в каком виде подменить структурный диалог. Артем Булатов, российский дипломат

Эксперт напомнил коллегам, что представители ЕС регулярно заявляют о необходимости взаимодействия с Россией по многим направлениям, которые представляют взаимный интерес. Однако слова специалистов не подтверждаются действиями. Дипломат уверен, что все отношения, которые выстраивались годами, разрушены между сторонами.

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Фото: Piter.tv