МИД РФ: США ставят под сомнение целесообразность применения доллара

Российские дипломаты полагают, что Вашингтон нарушает международное право.

США ставят под сомнение целесообразность применения доллара. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она выступила на регулярном брифинге с журналистами в Москве. По мнению чиновницы, политика Белого дома ставит под сомнение необходимость использования американской национальной валюты для РФ. В МИД РФ полагают, что Вашингтон использует доллары и собственную финансовую систему вопреки требованиям международного права с целью ликвидации всей системы международных отношений.

Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что накануне США ввели новые санкции против России. Ограничения включают в себя меры против 32 физических лиц из РФ, а также объединений. В частности, американским финансовым учреждениям запрещено покупать при первичном размещении российские государственные облигации после 14 июня 2021 года. Также из столицы США будут высланы десять представителей дипломатического ведомства Москвы.

МИД России вызвал посла США.

Фото и видео: МИД России