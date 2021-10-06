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МИД рассчитывает на проведение встречи президентов РФ и Ирана

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Иран назвал РФ стратегическим партнером.

Тегеран рассчитывает на проведение встречи президентов РФ и Ирана в ближайшее время. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства  Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции в Москве с Сергеем Лавровым. Иран надеется на привилегированные отношения и стратегическое партнерство с РФ.

Мы надеемся, что в недалеком будущем наши президенты могли бы провести встречу в одной из столиц. Россия занимает в нашей внешней политике приоритетное место.

 Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

МИД Ирана: Тегеран готов принять главу МАГАТЭ для рассмотрения технических вопросов.

Фото и видео: МИД России

Теги: иран, мид, хосейн амир абдоллахиян
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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