МИД рассчитывает на проведение встречи президентов РФ и Ирана

Иран назвал РФ стратегическим партнером.

Тегеран рассчитывает на проведение встречи президентов РФ и Ирана в ближайшее время. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции в Москве с Сергеем Лавровым. Иран надеется на привилегированные отношения и стратегическое партнерство с РФ.

Мы надеемся, что в недалеком будущем наши президенты могли бы провести встречу в одной из столиц. Россия занимает в нашей внешней политике приоритетное место. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

МИД Ирана: Тегеран готов принять главу МАГАТЭ для рассмотрения технических вопросов.

Фото и видео: МИД России