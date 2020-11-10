МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24

Дипломаты рассказали, что Азербайджан незамедлительно принял ответственность за гибель россиян.

Российский МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с падением Ми-24 на границе Азербайджана и Армении. Дипломаты уточнили, что иностранные коллеги незамедлительно признали вину в крушении борта на территории Армении.

Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны заявление МИД России

Напомним, что пострадавший вертолет Ми-24 сопровождал колонну 102-й российской военной базы, был сбит из ПЗРК. Борт находился в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Трагедия унесла жизни двух членов экипажа. Еще одному удалось выжить. Он госпитализирован в травмами средней степени тяжести.

Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся. Президент страны принес извинения за инцидент. В Баку выразили готовность предоставить компенсации. В связи с падением вертолета глава Минобороны Закир Гасанов направил коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с ЧП. Он отметил, что российский вертолет летал в темное время суток на малой высоте.

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.

Видео: Telegram/Военный обозреватель