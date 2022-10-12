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МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии

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Мария Захарова напомнила о неподобающем высказывании Урмаса Рейнсалу о теракте в Крыму.

МИД потребует возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова Урмаса Рейнсалу о взрыве на Крымском мосту.

МИД РФ готовится обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт подчеркнула, что высказывания иностранного дипломата являются провокационными. Мария Захарова напомнила о том, что на текущий момент обвиняемый эстонец уже находится в перечне лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ. В МИД РФ уверены в том, что Рейнсалу восхвалял, призывал совершать теракты в России.

Захарова: поздравления Запада доказали вину Киева в подрыве Крымского моста.

Фото и видео: МИД России

Теги: генпрокуратура, крым, крымский мост, мария захарова, мид, уголовное дело, урмас рейнсалу, эстония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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