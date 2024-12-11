Москва приветствовала работу Вашингтона в отношении Гаваны.

Российское министерство по внешней политике считает исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма правильным решением со стороны американской администрации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что запреты Вашингтона дошли до до беспрецедентного уровня в последние годы.

... Являются шагами в правильном направлении и - абсолютно недостаточными. Основной массив рестрикций, имеют экстерриториальный характер, и они были приняты в рамках незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России считают, что у властей из Гавани сложилась безупречная репутация государства-активного участника международного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом. По словам Марии Захаровой, важно указать на факт того, что в Белом доме признали отсутствие каких-либо свидетельств якобы поддержки со стороны Кубы международных террористических движений.

Захарова раскритиковала реакцию ЕС на удары Киева по "Турецкому потоку".

Фото и видео: МИД России