МИД Венгрии заявил, что не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе

Петер Сийярто рассказал о том, что следует национальным интересам Венгрии при голосовании в ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто рассказал о том, что его стран не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пресс-конференции с коллегой из Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, посвященной заключению контракта по поставкам нефти. Власти Будапешта пояснили, что голосуют в ЕС исключительно против тех предложений, которые противоречат национальным интересам государства.

Что касается политики вето, то ее как таковой нет. Нет такого, что мы утром просыпаемся и думаем: так, на что бы еще такое сегодня наложить вето? ... Если противоречит венгерским интересам, мы не голосуем. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат напомнил о том, что в Брюсселе для принятия решений необходим "консенсус, а не диктат", и хотя официальные власти в Евросоюзе рассчитывают на свой диктат, в случае Венгрии они этого не дождутся.

В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти.

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