МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Дипломатам из России направили ноту протеста.

На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым. Обращение выпущено в связи с запуском железнодорожного сообщения в регионе, днем 23 декабря. Об этом сообщили "РИА Новости". В Киеве напомнили, что мост через Керченский пролив построен без согласия властей. Эту ситуацию украинцы считают грубым нарушением норм международного права.

Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность прокомментировали в тексте послания чиновники

Дипломаты считают, что РФ оккупировала территорию Крыма. Они направили в адрес местного МИДа ноту протеста.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву.

