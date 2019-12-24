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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

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Дипломатам из России направили ноту протеста.

На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым. Обращение выпущено в связи с запуском железнодорожного сообщения в регионе, днем 23 декабря. Об этом сообщили "РИА Новости". В Киеве напомнили, что мост через Керченский пролив построен без согласия властей. Эту ситуацию украинцы считают грубым нарушением норм международного права.

Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность

прокомментировали в тексте послания чиновники

Дипломаты считают, что РФ оккупировала территорию Крыма. Они направили в адрес местного МИДа ноту протеста.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву.
 

Теги: владимир путин, крым, крымский мост, мид
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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