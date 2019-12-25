Дмитрий Кулеба рассказал о том, какие вопросы поднимались на встрече с Энтони Блинкеном.

МИД Украины призвал США "мотивировать" Москву выполнять "Минск-2". Такое заявление в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на власть" сделал министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник рассказал журналистам, что обсудил с американским государственным секретарем вопрос того, как Вашингтон может замотивировать Москву выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом гость шоу не стал раскрывать детали встречи, напомнив об их конфиденциальности.

Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она не наращивала свою агрессию. Мы говорили, в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что В Киеве Энтони Блинкен 6 мая встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой. Чиновник стал первым представителем администрации Джо Байдена, прибывшим в страну.

Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine