МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России

В российском постоянном представительстве при Всемирной организации рассказали о том, что Украина пытается выкрутиться после слов своего президента Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара по территории России. Соответствующее заявление в ходе заседания Первого комитета на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов. Дипломат уверен в том, что киевский режим предпринимает попытку раскручивать свой пропагандистский штамп, хотя в реальных условиях власти страны не способны ответить за слова лидера, сказанные им накануне.
Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского.
Константин Воронцов, замглавы делегации РФ в ООН
МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран.
Фото и видео: организация Объединенных Наций
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