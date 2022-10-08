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МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России

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Константин Воронцов оценил слова украинского политика о "превентивных ударах" по Москве.

В российском постоянном представительстве при Всемирной организации рассказали о том, что Украина пытается выкрутиться после слов своего президента Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара по территории России. Соответствующее заявление в ходе заседания Первого комитета на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов. Дипломат уверен в том, что киевский режим предпринимает попытку раскручивать свой пропагандистский штамп, хотя в реальных условиях власти страны не способны ответить за слова лидера, сказанные им накануне.

Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского.

Константин Воронцов, замглавы делегации РФ в ООН

МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран.

Фото и видео: организация Объединенных Наций

Теги: владимир зеленский, га оон, константин воронцов, мид, превентивный удар, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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