Константин Воронцов оценил слова украинского политика о "превентивных ударах" по Москве.

В российском постоянном представительстве при Всемирной организации рассказали о том, что Украина пытается выкрутиться после слов своего президента Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара по территории России. Соответствующее заявление в ходе заседания Первого комитета на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов. Дипломат уверен в том, что киевский режим предпринимает попытку раскручивать свой пропагандистский штамп, хотя в реальных условиях власти страны не способны ответить за слова лидера, сказанные им накануне.

Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского. Константин Воронцов, замглавы делегации РФ в ООН

МИД заявил о повышении активности ядерных сил западных стран.

Фото и видео: организация Объединенных Наций