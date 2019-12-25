МИД Турции: необходимо работать как с Украиной, так и с Россией

Мевлют Чавушоглу рассказал об эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

В Турции заявили, что необходимо работать как с Украиной, так и с Россией. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал глава министерства по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник добавил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины.

Конечно, мы решительно поддерживаем границу Украины. Мы должны работать с обеими сторонами в гуманитарных целях. Мы считаем позитивным тот факт, что между ними продолжаются переговоры. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу напомнил прессе о том, что во вторник или среду ожидается эвакуация граждан Турции из Мариуполя, в котором на текущий момент находятся порядка 100-110 граждан страны.

Эрдоган заявил, что обсудил с Шольцем ситуацию на Украине.

Фото: YouTube / Haber Global