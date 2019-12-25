Александр Грушко напомнил о договоре, заключенном между НАТО и РФ о недопустимости изменения географии размещения ядерных запасов.

В МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко рассказал, что при перемещении боевых зарядов из США в Польшу можно говорить о прекращении существования основополагающего акта Россия – НАТО.

Чиновник отметил, что данному документу будет вынесен "окончательный приговор". В тексте соглашения РФ с НАТО говорится об обязательствах стран альянса не прибегать к изменению географии размещения ядерного оружия. В Москве тщательно следят за соблюдением данного договора.

На данный момент стороны не уведомили о тактическом перемещении ядерного оружия. Грушко заявил, что в России имеются "лишь намеки на подобный сценарий" со стороны США.

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией.