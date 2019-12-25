МИД России назвал главные итоги 2020 года

МИД России назвал главные внешнеполитические итоги 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Дипломаты считают, что в текущем году деятельность была нацелена на международное сотрудничество и содействие по социально-экономическим вопросам, решению глобальных и региональных проблем.
Важнейшим направлением работы в условиях пандемии стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию
заявление МИД России
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва одной из первых начала помогать странам в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Глава МИД Турции намерен обсудить с Лавровым безопасность границ Азербайджана.
Фото: МИД России
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