МИД России назвал главные итоги 2020 года

Дипломаты назвали приоритеты в работе в текущем году.

МИД России назвал главные внешнеполитические итоги 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Дипломаты считают, что в текущем году деятельность была нацелена на международное сотрудничество и содействие по социально-экономическим вопросам, решению глобальных и региональных проблем.

Важнейшим направлением работы в условиях пандемии стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию заявление МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва одной из первых начала помогать странам в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Глава МИД Турции намерен обсудить с Лавровым безопасность границ Азербайджана.

Фото: МИД России

