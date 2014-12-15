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МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян
Сегодня, 16:12
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МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян

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Мария Захарова оценила сотрудничество между странами.

Визит главы российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского полуострова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Прорабатывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будет обсуждаться широкий круг вопросов. Как только даты и формат будут согласованы, обязательно с вами этой информацией поделимся.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова задалась вопросом, почему разведка США не предупредила Израиль о нападении ХАМАС.

Фото и видео: МИД России

Теги: кндр, мария захарова, мид, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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