МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян

Мария Захарова оценила сотрудничество между странами.

Визит главы российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского полуострова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Прорабатывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будет обсуждаться широкий круг вопросов. Как только даты и формат будут согласованы, обязательно с вами этой информацией поделимся. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова задалась вопросом, почему разведка США не предупредила Израиль о нападении ХАМАС.

Фото и видео: МИД России