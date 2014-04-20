МИД России: "США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в РФ"

США сами подорвали свою консульскую работу в РФ. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
<…>Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона.
Мария Захарова, официальный представитель МИД
Захарова отметила, что система выдачи виз в США – архаичная из-за очных собеседований и больших сроков ожидания. РФ выдает американцам визы в срок от 7 до 10 дней.
Ранее посольство США в РФ заявило о прекращении выдачи виз. Исключение составляют дипломатические и иммиграционные поездки. И численность консульского отдела посольства в Москве было решено сократить на 75%.
Также в МИД заявили о спланированной кампании Запада по сдерживанию РФ.
Видео: Youtube/Sputnik на русском
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