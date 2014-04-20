МИД России: "США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в РФ"

"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу".

США сами подорвали свою консульскую работу в РФ. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

<…>Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона. Мария Захарова, официальный представитель МИД

Захарова отметила, что система выдачи виз в США – архаичная из-за очных собеседований и больших сроков ожидания. РФ выдает американцам визы в срок от 7 до 10 дней.

Ранее посольство США в РФ заявило о прекращении выдачи виз. Исключение составляют дипломатические и иммиграционные поездки. И численность консульского отдела посольства в Москве было решено сократить на 75%.

Также в МИД заявили о спланированной кампании Запада по сдерживанию РФ.

Видео: Youtube/Sputnik на русском