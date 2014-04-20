  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:38
89
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МИД России: "США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в РФ"

0 0

"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу".

США сами подорвали свою консульскую работу в РФ. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

<…>Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона.

Мария Захарова, официальный представитель МИД

Захарова отметила, что система выдачи виз в США – архаичная из-за очных собеседований и больших сроков ожидания. РФ выдает американцам визы в срок от 7 до 10 дней.

Ранее посольство США в РФ заявило о прекращении выдачи виз. Исключение составляют дипломатические и иммиграционные поездки. И численность консульского отдела посольства в Москве было решено сократить на 75%.

Также в МИД заявили о спланированной кампании Запада по сдерживанию РФ.

Видео: Youtube/Sputnik на русском

Теги: мария захарова, мид, сша
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии