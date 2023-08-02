МИД РФ заявил о проработке вопроса выдачи российского паспорта Аскару Кубанычбеку

Мария Захарова подтвердила факт обращения заявления российскими дипломатами.

Российское министерство по иностранным делам прорабатывает вопрос о выдаче российского паспорта гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, осужденному на Родине за участие в специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили, и вопрос прорабатывается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

напомним, что в мае 2023 года судебная инстанция в городе Бишкеке приговорил фигуранта расследования, принимавшего участие в СВО, к 10 годам лишения свободы по статье об иностранном наемничестве.

Захарова заявила, что Москва поддерживает переговорный процесс между Баку и Степанакертом.

Фото и видео: МИД России