МИД РФ рекомендовал россиянам оценивать риски при принятии решения о поездке в Литву

Мария Захарова рассказала о новых ограничениях для россиян со стороны Вильнюса.

Российское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует гражданам РФ оценивать имеющиеся риски при принятии решения о поездке на территорию Литвы. Соответствующее заявление сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве официальный представитель МИД Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала ужесточение литовского законодательства в отношении российских граждан и дополнительных рисках для туристов, которые осуществляют поездки через территорию прибалтийского государства.

В связи с очередным откровенно ксенофобским законом Литвы, направленным на дискриминацию по национальному признаку, МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам РФ оценить все возможные риски. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В качестве угрозы как для транзитных путешественников из России, так как проживающих на территории Литвы, Мария Захарова назвала закон, который вступил в силу с 3 мая. Речь идет о том, что для россиян приостанавливается подача заявлений на временное проживание и приобретение недвижимости, а также вводится индивидуальная дополнительная детальная проверка на предмет угрозы национальной безопасности республики.

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Фото и видео: МИД России