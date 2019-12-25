МИД РФ: призывы Украины о готовности продлить транзит газа политизированы

Алексей Полищук назвал условия продления контракта с Киевом.

МИД РФ: призывы Украины о готовности продлить транзит газа из России носят политические цели. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал руководитель департамента стран СНГ Алексей Полищук. Специалист заметил, что Москва надеется провести с Киевом переговоры по продлению контракта в условиях понимания того, в каких объемах и как заказчик будет закупать энергетические ресурсы.

По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична. Алексей Полищук, дипломат

Напомним, что глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключил того, что Россия текущей зимой прекратит транзит газа через Украину. По словам украинского аналитика, Киева готовится к такому сценарию. Полищук уточнил, что вопрос поставок газа на территорию Западной и Центральной Европы через Киев имеет исключительно коммерческий характер. Текущее соглашение подписано до 31 декабря 2024 года.

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Фото: Piter.tv

