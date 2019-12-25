МИД РФ призывает Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на границе

В Москве приветствуют договоренности о прекращении стрельбы в регионе.

Российский МИД призывает Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на государственной границе. Дипломаты приветствуют договоренность между странами о прекращении столкновений. Москва готова содействовать в установлении безопасности в регионе и решать конфликт политико-дипломатическими способами. Об этом сообщается в распространенном официальном заявлении от представителя Марии Захаровой.

Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряженной ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД надеются, что Киргизия и Таджикистан смогут выйти на добрососедские и дружественные отношения, основанные на устойчивых и долговременных договоренностях. Захарова подчеркнула, что дипломаты с тревогой следили за последними событиями в регионе территориального спора между "братскими нам республиками". Москва полагает, что к настоящему моменту обстановка стабилизировалась.

Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе.

Фото: Piter.tv