МИД РФ призывает Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на границе

Российский МИД призывает Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на государственной границе. Дипломаты приветствуют договоренность между странами о прекращении столкновений. Москва готова содействовать в установлении безопасности в регионе и решать конфликт политико-дипломатическими способами. Об этом сообщается в распространенном официальном заявлении от представителя Марии Захаровой.
Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряженной ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
В МИД надеются, что Киргизия и Таджикистан смогут выйти на добрососедские и дружественные отношения, основанные на устойчивых и долговременных договоренностях. Захарова подчеркнула, что дипломаты с тревогой следили за последними событиями в регионе территориального спора между "братскими нам республиками". Москва полагает, что к настоящему моменту обстановка стабилизировалась.
Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе.
Фото: Piter.tv
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