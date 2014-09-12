МИД РФ подтвердил договоренность о приезде замгоссекретаря США Нуланд в Россию

Сотрудница Госдепа США посетит РФ с 11 по 13 октября.

МИД РФ подтвердил договоренность о приезде заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Россию. Ранее о поездке журналистам сообщили представители американского Госдепартамента. Чиновники уточнили, что Нуланд будет в Москве в период с 11 по 13 октября. Данные подтверждены официальном представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой в ее собственном Telegram-канале.

Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона. заявление Марии Захаровой

Известно, что у Нуланд запланирована встреча с замгоссекретаря в МИД РФ, а также с несколькими другими официальными российскими чиновниками высокого ранга. Будут обсуждаться вопросы двустороннего, регионального и глобального сотрудничества. После России американка направится в Бейрут, а уже 15 октября будет в Лондоне.

СМИ: Россия поставила условие для выдачи визы Виктории Нуланд.

Фото: state.gov