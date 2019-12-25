МИД РФ назвал цель Саммита Америк для США

Мария Захарова объяснила, что Вашингтон хочет "застолбить" за собой влияние в регионе.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали американскую цель для проведения Вашингтоном Саммита Америк. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мероприятие нужно США для того, чтобы минимизировать сотрудничество стран Центральной и Латинской Америки с Россией и Китаем. Такие сведения чиновница привела журналистам на регулярном брифинге. Дипломат отметила, что речь идет о подготовленном сценарии "застолбить эксклюзивное влияние" за Белым домом.

Все, что теперь является некой объединительной повесткой для Вашингтона, в своей основе имеет разрушить имеющиеся естественные связи различных регионов и объединений с Россией и Китаем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Марии Захаровой, представителей латиноамериканских республик напрямую запугивали ролью Москвы в дестабилизации ситуации на глобальных продовольственном и энергетическом рынках. В МИД отметили, что Россия много лет выстраивает сотрудничество и партнерство со всеми регионами мира на взаимовыгодной основе и международной правовой базе.

Захарова: иноагенты проводили очевидную политическую линию с подачи зарубежных служб.

Фото и видео: МИД России