МИД Португалии: отключению РФ от SWIFT должны предшествовать обсуждения в ЕС

МИД Португалии заявил, что отключению РФ от SWIFT должны предшествовать юридические обсуждения в Евросоюзе. С таким заявлением на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым выступил местный министр внешнеполитического ведомства Аугушту Сантуш Силва. Он оценил вероятность отказа Москве от участия в международной платежной системе.
Какое-то решение Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами. Поэтому, если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это будет широко обсуждаться юридически в Европейском союзе.
Аугушту Сантуш Силва, глава МИД Португалии
Лавров прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT.
Видео: МИД России
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