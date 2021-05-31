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МИД Португалии: отключению РФ от SWIFT должны предшествовать обсуждения в ЕС

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Аугушту Сантуш Силва назвал условие для отказа ЕС Москве.

МИД Португалии заявил, что отключению РФ от SWIFT должны предшествовать юридические обсуждения в Евросоюзе. С таким заявлением на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым выступил местный министр внешнеполитического ведомства Аугушту Сантуш Силва. Он оценил вероятность отказа Москве от участия в международной платежной системе.

Какое-то решение Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами. Поэтому, если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это будет широко обсуждаться юридически в Европейском союзе.

Аугушту Сантуш Силва, глава МИД Португалии

Лавров прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT.

Видео: МИД России

 
Теги: swift, аугушту сантуш силва, мид, португалия, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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