Польское посольство просит СМИ проверять источники.

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации. Ранее в прессе РФ появились новости об отказе страны пропустить военные самолеты ВКС России. Они должны были пролететь через польское воздушное пространство в Италию.

Посольство Польши в России полностью опровергает данную информацию. Там заявили, что российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой о разрешении перелёта. Письмо из посольства есть в распоряжении редакции REGNUM.

Посольство считает появившиеся новости дезинформацией и просит СМИ проверять источники.

Ранее Поляки захотели присоединить Калининградскую область.