МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянской Лампедузе

Аркадиуш Мулярчик рассказал о ситуации в Италии с беженцами.

Заместитель польского министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил в эфире местной радиостанции Россию в миграционном кризисе, произошедшем на итальянском острове Лампедуза. По мнению европейского дипломата, перевозка беженцев осуществляется преступными организациями. Он полагает, что при этом, на заднем плане всегда присутствует Москва, так как она поставила перед собой задачу по дестабилизации обстановки в регионе.

Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия. Аркадиуш Мулярчик, замглавы МИД Польши

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Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl