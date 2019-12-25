МИД Латвии сообщил о задержании россиянина Силонова

Посольство РФ получило соответствующее уведомление от Риги.

МИД Латвии сообщил о задержании гражданина РФ Силонова. В российском посольстве уточнили, что получили уведомление от иностранных коллег о ситуации. На данный момент известно, что мужчина пойман 9 июня в рамках уголовного расследования, которое ведет местная Государственная служба по безопасности.

Представители латвийского информационного агентства LETA со ссылкой на собственные источники сообщили, что россиянин задержан по делу о шпионаже. Вместе с ним пойман местный депутат Сейма Янис Адамсонс. По предварительным сведениям, Г.В. Силонов 1963-го года рождения остановлен правоохранительными органами на территории международного аэропорта в Риге.

Российские дипломаты отметили, что сейчас находятся в контакте с родственниками задержанного россиянина, а также его адвокатом. По решению суда мужчина арестован на два месяца.

Житель Читы предстанет перед судом за убийство девятилетней девочки.

Фото: Pixabay.com