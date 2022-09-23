Ван И выступил за мирное урегулирование украинского конфликта.

МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-ЙОрке сделал глава министерства по иностранным делам Ван И. Пекин полагает, что стороны конфликта должны решать ситуацию во время обсуждений, без предварительных условий. В КНР надеются, что Украина и Россия займутся дипломатическим урегулированием.

Прежде всего, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий. Ван И, глава МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И: "Никто не лишит Россию ее важной роли в ООН".

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций, FRANCE 24 English