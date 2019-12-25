МИД Китая потребовал от НАТО прекратить очернение Пекина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.
На саммите альянса в Мадриде была утверждена новая концепция организации. В ней подвергается критике политика КНР, которая "противоречит интересам, безопасности и ценностям" НАТО. По словам Лицзяня, новая концепция "выдает черное за белое", а также очерняет внешнюю политику Пекина.
Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против этого.
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая
Ранее постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины.
Фото: Pixabay.com
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