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МИД Китая потребовал от НАТО прекратить очернение Пекина
Сегодня, 10:47
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МИД Китая потребовал от НАТО прекратить очернение Пекина

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В новой концепции альянса подвергается критике политика страны.

МИД Китая потребовал от НАТО прекратить очернение Пекина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

На саммите альянса в Мадриде была утверждена новая концепция организации. В ней подвергается критике политика КНР, которая "противоречит интересам, безопасности и ценностям" НАТО. По словам Лицзяня, новая концепция "выдает черное за белое", а также очерняет внешнюю политику Пекина.

Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против этого.

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Ранее постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины.

Фото: Pixabay.com

Теги: критика, мид китая, нато, чжао лицзянь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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