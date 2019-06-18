МИД КНР заявил о понижении уровня дипотношений с Литвой

Миссия КНР в Вильнюсе будет находиться на уровне поверенного в делах страны.

Китайские внешнеполитическое ведомство заявило о понижении уровня дипотношений с Литвой. Такое заявление опубликовано на сайте Центрального телевидения КНР. Журналисты уточнили, что решение принято открытием представительства Тайваня в Вильнюсе. Дипломаты рассказали СМИ о том, что открытие дипломатического представительства Тайваня в Литве Китай расценивает как нарушение принципа территориальной целостности государства и его суверенитета, а также является вмешательством во внутренние дела.

Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах. заявление официального представителя МИД КНР

В Пекине приняли во внимание то, что политическое основание для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне послов было разрушено. Для отстаивания своего суверенитета правительство КНР приняло решение о понижении дипотношении с Вильнюсом до уровня поверенного в делах страны.

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