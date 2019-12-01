МИД Греции раскритиковал Эрдогана из-за бурения на шельфе Кипра

В воскресенье, 1 декабря, МИД Греции прокомментировал выступление Эрдогана на церемонии в Эдирне. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на официальном сайте.
Напоним, что ранее Эрдоган заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра. Президент Турции отметил, что Анкара действует в рамках международных прав.
"Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства",
— заявил МИД Греции
Кроме того, во время выступления Эрдогана вся греческая делегация покинула церемонию.
Ранее мы сообщали о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.
Видео: YouTube / Turkey Army
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