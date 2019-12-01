МИД Греции раскритиковал Эрдогана из-за бурения на шельфе Кипра

Греческая делегация покинула церемонию сразу после слов Эрдогана

В воскресенье, 1 декабря, МИД Греции прокомментировал выступление Эрдогана на церемонии в Эдирне. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на официальном сайте.

Напоним, что ранее Эрдоган заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра. Президент Турции отметил, что Анкара действует в рамках международных прав.

"Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства", — заявил МИД Греции

Кроме того, во время выступления Эрдогана вся греческая делегация покинула церемонию.

Ранее мы сообщали о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.

Видео: YouTube / Turkey Army