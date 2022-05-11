МИД Германии рассказал о невозможности отмены антироссийских санкций

Анналена Бербок выступила на пресс-конференции в Киеве.

Немецкое внешнеполитическое ведомство рассказало о невозможности отмены антироссийских санкций. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Киеве сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. Чиновница пояснила, что давление на Москву не может завершиться даже в случае негативного воздействия на экономическую систему ФРГ. Она призвала коллег обдумывать каждый шаг, о котором говорится публично. Представительница Берлина надеется на то, что санкции будут работать в долгосрочном плане.

Я ясно указала - санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

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Фото и видео: YouTube / phoenix