Бенжамен Аддад рассказал о принципах для кандидатов на вступление в ЕС.

Подписание лидера киевского режима Владимиром Зеленским указа, ограничивающего антикоррупционные органы Украины, не соответствует траектории вступления в Европейский союз. Соответствующее заявление сделал министр-делегат по делам Европы при французском министерстве по иностранным делам Бенжамен Аддад. Дипломату задали вопрос в эфире местной радиостанции France Inter о том, не противоречит ли политика киевского режима в отношении НАБУ к присоединению к коллективному Брюсселю.

Вы правы, более того, я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад. Бенжамен Аддад, министр-делегат от Франции

Он добавил, что к странам-кандидатам на вступление в региональное ообщество применяются соответствующие требования в том, что касается борьбы с коррупцией, защиты принципа верховенства права, соблюдения прав меньшинств и оппозиции, независимого суда.

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Фото: YouTube / France Inter