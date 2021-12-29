МИД Франции: Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах

Во Франции заявили, что действующий глава государства Эмманюэль Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам местного телеканала LCI. Голосование в стране запланировано на апрель 2022 года. По мнению чиновника, в настоящее время макрон занят урегулированием международной проблемы.
Глава государства предпочитает вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост…международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной.
Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции
Напомним, что президентские выборы во Франции состоятся в два тура - 10 и 24 апреля. О планах участвовать в избирательном марафоне объявили свыше 40 кандидатов. На пост главы страны выдвигаются лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, мэр Парижа Анн Идальго и лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур.
Франция считает возможными различные сценарии развития событий вокруг Украины.
Фото и видео: YouTube / LCI
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