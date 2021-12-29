МИД Франции: Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сейчас у президента есть другие важные дела.

Во Франции заявили, что действующий глава государства Эмманюэль Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам местного телеканала LCI. Голосование в стране запланировано на апрель 2022 года. По мнению чиновника, в настоящее время макрон занят урегулированием международной проблемы.

Глава государства предпочитает вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост…международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что президентские выборы во Франции состоятся в два тура - 10 и 24 апреля. О планах участвовать в избирательном марафоне объявили свыше 40 кандидатов. На пост главы страны выдвигаются лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, мэр Парижа Анн Идальго и лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур.

Франция считает возможными различные сценарии развития событий вокруг Украины.

Фото и видео: YouTube / LCI

