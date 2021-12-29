Жан-Ив Ле Дриан призвал РФ реально отвести войска от границы, а не просто сообщить об этом.

Франция считает возможными различные сценарии развития событий вокруг Украины и не исключает ни один вариант. Такое заявление в эфире местного телеканала LCI сделал министр внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Он прокомментировал вопрос ведущей о заявлениях США о якобы планируемой атаке РФ на территорию соседнего государства.

Сегодня все возможно - как массивное вторжение, так и дипломатические переговоры. Мы не сможем долго обсуждать вопросы только путем обмена посланиями. В определенный момент необходимо будет сесть за стол переговоров. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Министр полагает, что в настоящее время в Восточной Европе сложились условия для продолжения переговоров по кризису вокруг Украины. При этом Франция надеется убедиться в том, что объявленный Россией отвод войск от государственной границы не является обычной ротацией сил.

Министр обороны Франции призвала не выходить из НАТО.

Фото и видео: YouTube / LCI

